Взрыв в Днепре вечером 3 октября — какая угроза

В Днепре прогремел мощный взрыв — что известно
Дата публикации 3 октября 2025 20:28
Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Gleb Garanich
Взрыв в Днепре прогремел вечером, 3 октября. Сейчас в части Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
Взрыв в Днепре 3 октября
"В Днепре слышны звуки взрыва", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении российского беспилотника в направлении Днепра с юга.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, премьер Юлия Свириденко прокомментировала российский обстрел Харьковщины и Полтавщины в ночь на 3 октября. Она назвала цель врага.
Кроме того, в течение суток захватчики нанесли 1 966 ударов по линии фронта и жилому сектору в Донецкой области.
