Взрыв в Днепре вечером 3 октября — какая угроза

Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Gleb Garanich

Взрыв в Днепре прогремел вечером, 3 октября. Сейчас в части Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

Взрыв в Днепре 3 октября

"В Днепре слышны звуки взрыва", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении российского беспилотника в направлении Днепра с юга.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог по состоянию на 20:28. Фото: alerts.in.ua

