В Днепре прогремел мощный взрыв — что известно

В Днепре прогремел мощный взрыв — что известно

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 20:28
Взрыв в Днепре вечером 3 октября — какая угроза
Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Gleb Garanich

Взрыв в Днепре прогремел вечером, 3 октября. Сейчас в части Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

Читайте также:

Взрыв в Днепре 3 октября

"В Днепре слышны звуки взрыва", — говорится в сообщении.

null
Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении российского беспилотника в направлении Днепра с юга.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта повітряних тривог 3 жовтня
Карта воздушных тревог по состоянию на 20:28. Фото: alerts.in.ua

Напомним, премьер Юлия Свириденко прокомментировала российский обстрел Харьковщины и Полтавщины в ночь на 3 октября. Она назвала цель врага.

Кроме того, в течение суток захватчики нанесли 1 966 ударов по линии фронта и жилому сектору в Донецкой области.

война взрыв Днепр обстрелы воздушная тревога
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
