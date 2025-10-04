Атака на Днепропетровщину 4 октября — куда попали

Оккупанты атаковали Днепр — повреждена инфраструктура
Российские оккупанты за сутки атаковали четыре района Днепропетровской области. В Днепре есть попадания БпЛА.
Об этом сообщил глава местной ОГА Сергей Лысак в субботу, 4 октября.
Последствия атаки на Днепропетровскую область
В результате атаки в Днепре повреждена инфраструктура.
Также российские войска совершили ракетную атаку на Павлоград. Люди не пострадали.
"Целился противник и по Покровской громаде Синельниковского района. Ранения получила 51-летняя женщина. Загорелись три частных дома, один из которых — разрушен. Горела также хозяйственная постройка. Вследствие попадания дрона в Межевской громаде огнем охватило гараж", — говорится в сообщении.
Из тяжелой артиллерии враг ударил по Покровской громаде на Никопольщине. Пострадавших нет.
Над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили 11 вражеских беспилотников.
Напомним, что за последние сутки РФ нанесла 596 ударов по Запорожью. В результате атаки есть раненые.
Также ночью громко было в Чернигове.
