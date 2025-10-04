Атака на Днепропетровщину 4 октября — куда попали

Спасатели ликвидируют пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты за сутки атаковали четыре района Днепропетровской области. В Днепре есть попадания БпЛА.

Об этом сообщил глава местной ОГА Сергей Лысак в субботу, 4 октября.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки на Днепропетровскую область

В результате атаки в Днепре повреждена инфраструктура.

Также российские войска совершили ракетную атаку на Павлоград. Люди не пострадали.

"Целился противник и по Покровской громаде Синельниковского района. Ранения получила 51-летняя женщина. Загорелись три частных дома, один из которых — разрушен. Горела также хозяйственная постройка. Вследствие попадания дрона в Межевской громаде огнем охватило гараж", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Синельниковского района. Фото: Сергей Лысак / Telegram

Из тяжелой артиллерии враг ударил по Покровской громаде на Никопольщине. Пострадавших нет.

Над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили 11 вражеских беспилотников.

Напомним, что за последние сутки РФ нанесла 596 ударов по Запорожью. В результате атаки есть раненые.

Также ночью громко было в Чернигове.