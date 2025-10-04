Обстрел Запорожья 4 октября — сколько людей ранены

Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС

В течение суток российские оккупанты нанесли 596 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области. Три человека получили ранения.

Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Иван Федоров в субботу, 4 октября.

Последствия атаки

"Войска РФ осуществили девять авиационных ударов по Камышевахе, Григорьевке, Павловке, Лукьяновском, Новоуспеновке, Малиновке и Полтавке", — говорится в сообщении.

Последствия атаки на Запорожье. Фото: Запорожская ОГА

Еще 364 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Новониколаевку, Малокатериновку, Червоноднепровку, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Волшебное.

Кроме того, было нанесено три обстрела из РСЗО по территории Белогорья и Полтавки.

По территории Червоноднепровки, Приморского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного было нанесено 220 артиллерийских ударов.

Поступило 80 сообщений о повреждении жилья, техники и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 4 октября взрывы также раздавались в Чернигове и на Харьковщине.

Также из-за российских обстрелов сложная ситуация в энергосистеме. Мы писали, в каких областях самые существенные повреждения.