Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Ряд взрывов в общине на Харьковщине — подробности обстрела

Ряд взрывов в общине на Харьковщине — подробности обстрела

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 00:16
Ночные взрывы на Харьковщине 4 октября 2025 года — что известно
Пожар после взрывов. Фото иллюстративное: кадр из видео

Взрывы прогремели в Чугуевской общине Харьковской области сейчас, ночью в субботу, 4 октября. В Харьковской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины сообщали об ударных БпЛА.

Реклама
Читайте также:
Атака БпЛА ночью 4 октября 2025 года
Скриншот сообщения Воздушных сил ВС Украины

Что известно о взрывах в Чугуевской громаде ночью 4 октября

В 00:02 Воздушные Силы ВС Украины отметили, что группы беспилотников на востоке Харьковщины держат курс на Полтавщину. По информации Суспільного, с 00:11 в течение пяти минут в Чугуевской общине прозвучало пять взрывов.

Взрывы на Харьковщине ночью 4 октября 2025 года
Скриншот сообщений Суспільного

Где объявили воздушную тревогу ночью 4 октября

Воздушная тревога ночью 4 октября 2025 года
Карта воздушных тревог по состоянию на 00:16 4 октября

По состоянию на 00:16 воздушная тревога, кроме Харьковской области, продолжается в Запорожской, Донецкой областях, а также частях Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областей.

Напомним, РФ нанесла удар по Нововодолазской громаде Харьковской области. В результате дроновой атаки и пожара погибли около 13 тысяч свиней.

Также мы сообщали, что вечером 3 октября прогремел взрыв в Сумах. Военные предупреждали о пусках КАБов.

взрыв Харьковская область обстрелы война в Украине БпЛА
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации