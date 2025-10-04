Ночные взрывы на Харьковщине 4 октября 2025 года — что известно

Пожар после взрывов. Фото иллюстративное: кадр из видео

Взрывы прогремели в Чугуевской общине Харьковской области сейчас, ночью в субботу, 4 октября. В Харьковской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины сообщали об ударных БпЛА.

Что известно о взрывах в Чугуевской громаде ночью 4 октября

В 00:02 Воздушные Силы ВС Украины отметили, что группы беспилотников на востоке Харьковщины держат курс на Полтавщину. По информации Суспільного, с 00:11 в течение пяти минут в Чугуевской общине прозвучало пять взрывов.

Где объявили воздушную тревогу ночью 4 октября

По состоянию на 00:16 воздушная тревога, кроме Харьковской области, продолжается в Запорожской, Донецкой областях, а также частях Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областей.

Напомним, РФ нанесла удар по Нововодолазской громаде Харьковской области. В результате дроновой атаки и пожара погибли около 13 тысяч свиней.

Также мы сообщали, что вечером 3 октября прогремел взрыв в Сумах. Военные предупреждали о пусках КАБов.