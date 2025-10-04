Нічні вибухи на Харківщині 4 жовтня 2025 року — що відомо

Пожежа після вибухів. Фото ілюстративне: кадр із відео

Вибухи пролунали в Чугуївській громаді Харківської області зараз, уночі в суботу, 4 жовтня. У Харківській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України повідомляли про ударні БпЛА.

Реклама

Читайте також:

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вибухи в Чугуївській громаді вночі 4 жовтня

О 00:02 Повітряні Сили ЗС України зазначили, що групи безпілотників на сході Харківщини тримають курс на Полтавщину. За інформацією Суспільного, від 00:11 упродовж п'ятьох хвилин у Чугуївській громаді пролунало п'ять вибухів.

Скриншот повідомлень Суспільного

Де оголосили повітряну тривогу вночі 4 жовтня

Карта повітряних тривог станом на 00:16 4 жовтня

Станом на 00:16 повітряна тривога, крім Харківської області, триває ще Запорізькій, Донецькій областях, а також частинах Чернігівської, Сумської, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, РФ завдала удару по Нововодолазькій громаді Харківщини. Унаслідок дронової атаки й пожежі загинули близько 13 тисяч свиней.

Також ми повідомляли, що ввечері 3 жовтня пролунав вибух у Сумах. Військові попереджали про пуски КАБів.