Нічні вибухи на Харківщині 4 жовтня 2025 року — що відомо

Низка вибухів у громаді на Харківщині — подробиці обстрілу
Вибухи пролунали в Чугуївській громаді Харківської області зараз, уночі в суботу, 4 жовтня. У Харківській області триває повітряна тривога.
Повітряні Сили ЗС України повідомляли про ударні БпЛА.
Що відомо про вибухи в Чугуївській громаді вночі 4 жовтня
О 00:02 Повітряні Сили ЗС України зазначили, що групи безпілотників на сході Харківщини тримають курс на Полтавщину. За інформацією Суспільного, від 00:11 упродовж п'ятьох хвилин у Чугуївській громаді пролунало п'ять вибухів.
Де оголосили повітряну тривогу вночі 4 жовтня
Станом на 00:16 повітряна тривога, крім Харківської області, триває ще Запорізькій, Донецькій областях, а також частинах Чернігівської, Сумської, Полтавської та Дніпропетровської областей.
Нагадаємо, РФ завдала удару по Нововодолазькій громаді Харківщини. Унаслідок дронової атаки й пожежі загинули близько 13 тисяч свиней.
Також ми повідомляли, що ввечері 3 жовтня пролунав вибух у Сумах. Військові попереджали про пуски КАБів.
Читайте Новини.LIVE!