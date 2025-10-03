Відео
У Сумах прогримів вибух — що відомо про атаку

У Сумах прогримів вибух — що відомо про атаку

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 23:47
Вечірній вибух у Сумах 3 жовтня 2025 року — що відомо про обстріл
Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: кадр із відео

Вибух було чутно в Сумах зараз, пізно ввечері в п'ятницю, 3 жовтня. У Сумській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про пуски КАБів.

Читайте також:
Пуски КАБів увечері 3 жовтня 2025 року
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вечірній вибух у Сумах 

О 22:54 Повітряні Сили ЗС України зазначили, що на Сумщині були пуски КАБів. Іншої інформації щодо обстрілу та його наслідків ані військові, ані представники міської влади поки що не надавали.

Де оголосили тривогу ввечері 3 жовтня

Повітряна тривога пізно ввечері 3 жовтня 2025 року
Карта повітряних тривог станом на 23:47 3 жовтня

Станом на 23:47 повітряна тривога, крім Сумської області, триває в Запорізькій, Донецькій областях, а також частинах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, пізно ввечері 3 жовтня пролунали вибухи в Павлограді Дніпропетровської області. Повітряні Сили ЗС України попереджали про ракету в бік міста.

Також ми повідомляли про атаки на Сумщину й Донеччину. Унаслідок обстрілів низка населених пунктів у цих регіонах залишилася без електроенергії.

Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
