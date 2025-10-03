Вечірній вибух у Сумах 3 жовтня 2025 року — що відомо про обстріл

Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: кадр із відео

Вибух було чутно в Сумах зараз, пізно ввечері в п'ятницю, 3 жовтня. У Сумській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про пуски КАБів.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вечірній вибух у Сумах

О 22:54 Повітряні Сили ЗС України зазначили, що на Сумщині були пуски КАБів. Іншої інформації щодо обстрілу та його наслідків ані військові, ані представники міської влади поки що не надавали.

Де оголосили тривогу ввечері 3 жовтня

Карта повітряних тривог станом на 23:47 3 жовтня

Станом на 23:47 повітряна тривога, крім Сумської області, триває в Запорізькій, Донецькій областях, а також частинах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, пізно ввечері 3 жовтня пролунали вибухи в Павлограді Дніпропетровської області. Повітряні Сили ЗС України попереджали про ракету в бік міста.

Також ми повідомляли про атаки на Сумщину й Донеччину. Унаслідок обстрілів низка населених пунктів у цих регіонах залишилася без електроенергії.