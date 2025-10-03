Вибухи у Павлограді ввечері 3 жовтня — що відомо

Вибух в небі. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Вибухи у Павлограді Дніпропетровської області пролунали ввечері, 3 жовтня. Російські окупанти атакують ракетами.

Про це повідомляє "Суспільне".

Вибухи в Павлограді 3 жовтня

"У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звуки вибухів", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Згодом зʼявилася інформація про ракету у бік Павлограда.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог станом на 22:20. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, ввечері вибухи лунали також у Дніпрі. Місто атакував російський безпілотник.

А через російські обстріли Сумщини та Донеччини частина споживачів залишилися без електроенергії.