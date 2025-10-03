Вибухи у Павлограді ввечері 3 жовтня — що відомо

У Павлограді чутно сильні вибухи — яка загроза
Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 22:14
Вибух в небі. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Вибухи у Павлограді Дніпропетровської області пролунали ввечері, 3 жовтня. Російські окупанти атакують ракетами.
Про це повідомляє "Суспільне".
Реклама
Читайте також:
Вибухи в Павлограді 3 жовтня
"У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звуки вибухів", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Згодом зʼявилася інформація про ракету у бік Павлограда.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, ввечері вибухи лунали також у Дніпрі. Місто атакував російський безпілотник.
А через російські обстріли Сумщини та Донеччини частина споживачів залишилися без електроенергії.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама