Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У Павлограді чутно сильні вибухи — яка загроза

У Павлограді чутно сильні вибухи — яка загроза

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 22:14
Вибухи у Павлограді ввечері 3 жовтня — що відомо
Вибух в небі. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Вибухи у Павлограді Дніпропетровської області пролунали ввечері, 3 жовтня. Російські окупанти атакують ракетами.

Про це повідомляє "Суспільне".

Реклама
Читайте також:

Вибухи в Павлограді 3 жовтня

"У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звуки вибухів", — йдеться у повідомленні.

null
Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Згодом зʼявилася інформація про ракету у бік Павлограда.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 3 жовтня
Карта повітряних тривог станом на 22:20. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, ввечері вибухи лунали також у Дніпрі. Місто атакував російський безпілотник.

А через російські обстріли Сумщини та Донеччини частина споживачів залишилися без електроенергії.

війна вибух Дніпропетровська область обстріли повітряна тривога Павлоград
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації