Взрывы в Павлограде вечером 3 октября — что известно

В Павлограде слышны сильные взрывы — какая угроза
Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 22:14
Взрыв в небе. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Взрывы в Павлограде Днепропетровской области прогремели вечером, 3 октября. Российские оккупанты атакуют ракетами.
Об этом сообщает "Суспільне".
Реклама
Читайте также:
Взрывы в Павлограде 3 октября
"В Павлограде Днепропетровской области слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Впоследствии появилась информация о ракете в сторону Павлограда.
Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:
Напомним, вечером взрывы раздавались также в Днепре. Город атаковал российский беспилотник.
А из-за российских обстрелов Сумщины и Донетчины часть потребителей остались без электроэнергии.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама