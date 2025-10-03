Видео
Главная Армия В Павлограде слышны сильные взрывы — какая угроза

В Павлограде слышны сильные взрывы — какая угроза

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 22:14
Взрывы в Павлограде вечером 3 октября — что известно
Взрыв в небе. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Взрывы в Павлограде Днепропетровской области прогремели вечером, 3 октября. Российские оккупанты атакуют ракетами.

Об этом сообщает "Суспільне".

Читайте также:

Взрывы в Павлограде 3 октября

"В Павлограде Днепропетровской области слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.

null
Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Впоследствии появилась информация о ракете в сторону Павлограда.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:

Карта повітряних тривог 3 жовтня
Карта воздушных тревог по состоянию на 22:20. Фото: alerts.in.ua

Напомним, вечером взрывы раздавались также в Днепре. Город атаковал российский беспилотник.

А из-за российских обстрелов Сумщины и Донетчины часть потребителей остались без электроэнергии.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
