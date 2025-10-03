Вечерний взрыв в Сумах 3 октября 2025 года — что известно об обстреле

Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: кадр из видео

Взрыв был слышен в Сумах сейчас, поздно вечером в пятницу, 3 октября. В Сумской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о пусках КАБов.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о вечернем взрыве в Сумах

В 22:54 Воздушные Силы ВС Украины отметили, что в Сумской области были пуски КАБов. Другой информации об обстреле и его последствиях ни военные, ни представители городской власти пока не предоставляли.

Где объявили тревогу вечером 3 октября

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:47 3 октября

По состоянию на 23:47 воздушная тревога, кроме Сумской области, продолжается в Запорожской, Донецкой областях, а также частях Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Напомним, поздно вечером 3 октября прогремели взрывы в Павлограде Днепропетровской области. Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о ракете в сторону города.

Также мы сообщали об атаках на Сумскую и Донецкую области. В результате обстрелов ряд населенных пунктов в этих регионах остался без электроэнергии.