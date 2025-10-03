Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Сумах прогремел взрыв — что известно об атаке

В Сумах прогремел взрыв — что известно об атаке

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 23:47
Вечерний взрыв в Сумах 3 октября 2025 года — что известно об обстреле
Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: кадр из видео

Взрыв был слышен в Сумах сейчас, поздно вечером в пятницу, 3 октября. В Сумской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о пусках КАБов.

Реклама
Читайте также:
Пуски КАБов вечером 3 октября 2025 года
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о вечернем взрыве в Сумах

В 22:54 Воздушные Силы ВС Украины отметили, что в Сумской области были пуски КАБов. Другой информации об обстреле и его последствиях ни военные, ни представители городской власти пока не предоставляли.

Где объявили тревогу вечером 3 октября

Воздушная тревога поздно вечером 3 октября 2025 года
Карта воздушных тревог по состоянию на 23:47 3 октября

По состоянию на 23:47 воздушная тревога, кроме Сумской области, продолжается в Запорожской, Донецкой областях, а также частях Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Напомним, поздно вечером 3 октября прогремели взрывы в Павлограде Днепропетровской области. Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о ракете в сторону города.

Также мы сообщали об атаках на Сумскую и Донецкую области. В результате обстрелов ряд населенных пунктов в этих регионах остался без электроэнергии.

взрыв Сумы обстрелы война в Украине КАБ
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации