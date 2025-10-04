Обстріл Запоріжжя 4 жовтня — скільки людей поранено

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС

Упродовж доби російські окупанти завдали 596 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Троє людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Іван Федоров у суботу, 4 жовтня.

Наслідки атаки

"Війська РФ здійснили дев'ять авіаційних ударів по Комишувасі, Григорівці, Павлівці, Лук’янівському, Новоуспенівці, Малинівці та Полтавці", — йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Ще 364 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Новомиколаївку, Малокатеринівку, Червонодніпровку, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

Крім того, було завдано три обстріли з РСЗВ по території Білогір’я та Полтавки.

По території Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного було завдано 220 артилерійських ударів.

Надійшло 80 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, у ніч проти 4 жовтня вибухи також лунали в Чернігові та на Харківщині.

Також через російські обстріли є складною ситуація в енергосистемі. Ми писали, у яких областях найсуттєвіші пошкодження.