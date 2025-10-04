Видео
Україна
Видео

Ночная атака на Украину — сколько дронов сбили

Ночная атака на Украину — сколько дронов сбили

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 10:25
Сколько ракет и дронов запустила РФ в ночь на 4 октября
Работа мобильных групп ПВО. Фото: Владимир Зеленский / Telegram

В ночь на 4 октября российские оккупанты атаковали Украину 109-ю ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. А также тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:
повітряні сили
Сообщение Воздушных сил. Фото: скриншот

Как отработала ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 73 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере и востоке страны.

"Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание трех ракет и 36 ударных БпЛА на 21 локации, а также падение сбитых (обломки) на четырех локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", — предупредили в Воздушных силах.

Напомним, один из "Шахедов" попал по центру Новгород-Северского.

Также в результате атаки есть повреждения на Днепропетровщине.

ППО ракеты дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
