У Запоріжжі помер чоловік, якого дістали з-під завалів — деталі

У Запоріжжі помер чоловік, якого дістали з-під завалів — деталі

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 12:51
Обстріл Запоріжжя 18 серпня — кількість загиблих збільшилась
Рятувальники та поліцейські дістають чоловік з провалля. Фото: ЗОВА

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Запоріжжі 18 серпня збільшилась. Помер чоловік, якого дістали з-під завалів.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram. 

Читайте також:

Наслідки обстрілу Запоріжжя 18 серпня

"Чоловік, якого рятувальники витягнули з провалля, на жаль, помер. Лікарі до останнього боролися за його життя", — повідомив Федоров. 

За його словами, загалом внаслідок ворожої атаки загинуло троє людей, також є 20 поранених, і більшість з них у важкому стані — зараз лікарі борються за їхнє життя. 

"Під наглядом лікарів 18 постраждалих з вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Серед них і 17-річний хлопець. Частина з постраждалих наразі в операційних. Медики роблять усе можливе для збереження їхнього життя і здоров'я", — наголосив очільник ОВА. 

Нагадаємо, близько 09:00 сьогодні у Запоріжжі пролунали потужні вибухи. Росіяни атакували місто балістичними ракетами. 

Пізніше рятувальники та поліцейські дістали людину з провалля, утвореного вибухом. Однак чоловік помер. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
