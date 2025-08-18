Обстрел Запорожья 18 августа — количество погибших увеличилось

Спасатели и полицейские достают человека из пропасти. Фото: ЗОВА

Количество погибших в результате ракетного удара по Запорожью 18 августа увеличилось. Умер мужчина, которого достали из-под завалов.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Читайте также:

Последствия обстрела Запорожья 18 августа

"Мужчина, которого спасатели вытащили из пропасти, к сожалению, умер. Врачи до последнего боролись за его жизнь", — сообщил Федоров.

По его словам, всего в результате вражеской атаки погибли три человека, также есть 20 раненых, и большинство из них в тяжелом состоянии — сейчас врачи борются за их жизнь.

"Под наблюдением врачей 18 пострадавших со взрывными травмами и осколочными ранениями. Среди них и 17-летний парень. Часть из пострадавших сейчас в операционных. Медики делают все возможное для сохранения их жизни и здоровья", — подчеркнул глава ОГА.

Напомним, около 09:00 сегодня в Запорожье прогремели мощные взрывы. Россияне атаковали город баллистическими ракетами.

Позже спасатели и полицейские достали человека из пропасти, образованной взрывом. Однако мужчина умер.