Вибухи в Запоріжжі зранку 18 серпня — що відомо

Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Amir Cohen

Вибухи у Запоріжжі пролунали зранку, 18 серпня. Російські окупанти атакують балістичним озброєнням.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Вибухи в Запоріжжі 18 серпня

"Вибухи у Запорізькій області", — зазначив Федоров.

Він закликав людей залишатися у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу. Крім того, було зафіксовано швидкісну ціль в напрямку Запоріжжя.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог станом на 09:10. Фото: alerts.in.ua

Згодом Федоров повідомив, що окупанти нанесли по Запоріжжю два удари.

"Двоє людей отримали поранення. Їм надається медична допомога", — додав він.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти 18 серпня атакували Харків, вдаривши по багатоповерхівці. Загарбники вбили пʼятьох людей.

Крім того, вночі армія РФ здійснила масовану атаку дронами на Одеську область. У ДСНС показали наслідки.