Вибухи в Запоріжжі зранку 18 серпня — що відомо

У Запоріжжі пролунали потужні вибухи — яка загроза
Вибухи у Запоріжжі пролунали зранку, 18 серпня. Російські окупанти атакують балістичним озброєнням.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
Вибухи в Запоріжжі 18 серпня
"Вибухи у Запорізькій області", — зазначив Федоров.
Він закликав людей залишатися у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу. Крім того, було зафіксовано швидкісну ціль в напрямку Запоріжжя.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Згодом Федоров повідомив, що окупанти нанесли по Запоріжжю два удари.
"Двоє людей отримали поранення. Їм надається медична допомога", — додав він.
Нагадаємо, російські окупанти 18 серпня атакували Харків, вдаривши по багатоповерхівці. Загарбники вбили пʼятьох людей.
Крім того, вночі армія РФ здійснила масовану атаку дронами на Одеську область. У ДСНС показали наслідки.
