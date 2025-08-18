Взрывы в Запорожье утром 18 августа — что известно

Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Amir Cohen

Взрывы в Запорожье прогремели утром, 18 августа. Российские оккупанты атакуют баллистическим вооружением.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

Взрывы в Запорожье 18 августа

"Взрывы в Запорожской области", — отметил Федоров.

Он призвал людей оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога. Кроме того, была зафиксирована скоростная цель в направлении Запорожья.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог по состоянию на 09:10. Фото: alerts.in.ua

Впоследствии Федоров сообщил, что оккупанты нанесли по Запорожью два удара.

"Два человека получили ранения. Им оказывается медицинская помощь", — добавил он.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты 18 августа атаковали Харьков, ударив по многоэтажке. Захватчики убили пятерых человек.

Кроме того, ночью армия РФ осуществила массированную атаку дронами на Одесскую область. В ГСЧС показали последствия.