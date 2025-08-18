Взрывы в Запорожье утром 18 августа — что известно

В Запорожье прогремели мощные взрывы — какая угроза
Взрывы в Запорожье прогремели утром, 18 августа. Российские оккупанты атакуют баллистическим вооружением.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
Взрывы в Запорожье 18 августа
"Взрывы в Запорожской области", — отметил Федоров.
Он призвал людей оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога. Кроме того, была зафиксирована скоростная цель в направлении Запорожья.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Впоследствии Федоров сообщил, что оккупанты нанесли по Запорожью два удара.
"Два человека получили ранения. Им оказывается медицинская помощь", — добавил он.
Напомним, российские оккупанты 18 августа атаковали Харьков, ударив по многоэтажке. Захватчики убили пятерых человек.
Кроме того, ночью армия РФ осуществила массированную атаку дронами на Одесскую область. В ГСЧС показали последствия.
