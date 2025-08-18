Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Запорожье прогремели мощные взрывы — какая угроза

В Запорожье прогремели мощные взрывы — какая угроза

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 09:04
Взрывы в Запорожье утром 18 августа — что известно
Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Amir Cohen

Взрывы в Запорожье прогремели утром, 18 августа. Российские оккупанты атакуют баллистическим вооружением.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Взрывы в Запорожье 18 августа

"Взрывы в Запорожской области", — отметил Федоров.

Он призвал людей оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога. Кроме того, была зафиксирована скоростная цель в направлении Запорожья.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта повітряних тривог 18 серпня
Карта воздушных тревог по состоянию на 09:10. Фото: alerts.in.ua

Впоследствии Федоров сообщил, что оккупанты нанесли по Запорожью два удара.

"Два человека получили ранения. Им оказывается медицинская помощь", — добавил он.

null
Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты 18 августа атаковали Харьков, ударив по многоэтажке. Захватчики убили пятерых человек.

Кроме того, ночью армия РФ осуществила массированную атаку дронами на Одесскую область. В ГСЧС показали последствия.

война взрыв обстрелы оккупанты Иван Федоров
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации