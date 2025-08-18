Обстріл Запоріжжя 18 серпня — постраждало 17 людей

Атака РФ по Запоріжжю — з-під завалів дістали людину
Російські війська 18 серпня завдали удару по Запоріжжю. З провалля, утвореного вибухом, дістали людину. Наразі відомо про 17 постраждалих.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
Наслідки удару по Запоріжжі 18 серпня
Федоров розповів, що кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю збільшилась до 17 людей.
Також зайнялися магазини та зупинка, пошкоджено маршрутку, житлові будинки й цех одного із підприємств міста.
Крім того, з провалля, утвореного вибухом, поліцейські та рятувальники витягли людину з опіками. Наразі медики борються за її життя.
Нагадаємо, 18 серпня близько 09:00 у Запоріжжі пролунали потужні вибухи. Як виявилось, росіяни атакували місто балістикою.
Крім того, цієї ночі окупанти вдарили балістичними ракетами та дронами по Сумах. Рятувальники та аварійні служби ще працюють на місцях і ліквідовують наслідки.
