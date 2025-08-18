Відео
Головна Армія Атака РФ по Запоріжжю — з-під завалів дістали людину

Атака РФ по Запоріжжю — з-під завалів дістали людину

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 11:24
Обстріл Запоріжжя 18 серпня — постраждало 17 людей
Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська 18 серпня завдали удару по Запоріжжю. З провалля, утвореного вибухом, дістали людину. Наразі відомо про 17 постраждалих.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram. 

Читайте також:

Наслідки удару по Запоріжжі 18 серпня

Федоров розповів, що кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю збільшилась до 17 людей. 

Також зайнялися магазини та зупинка, пошкоджено маршрутку, житлові будинки й цех одного із підприємств міста. 

Обстріл Запоріжжя 18 серпня
Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: ЗОВА
Удар по Запоріжжю 18 серпня
Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: ЗОВА
Атака на Запоріжжя 18 серпня
Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: ЗОВА
Ракетний удар по Запоріжжю 18 серпня
Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: ЗОВА
Новини Запоріжжя 18 серпня
Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: ЗОВА
РФ вдарила по Запоріжжю 18 серпня
Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: ЗОВА
Росіяни атакували Запоріжжя 18 серпня
Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: ЗОВА
Удар по Запоріжжю 18 серпня
Рятувальники і поліція дістають людину з провалля. Фото: Нацполіція

Крім того, з провалля, утвореного вибухом, поліцейські та рятувальники витягли людину з опіками. Наразі медики борються за її життя. 

Нагадаємо, 18 серпня близько 09:00 у Запоріжжі пролунали потужні вибухи. Як виявилось, росіяни атакували місто балістикою. 

Крім того, цієї ночі окупанти вдарили балістичними ракетами та дронами по Сумах. Рятувальники та аварійні служби ще працюють на місцях і ліквідовують наслідки. 

Запоріжжя обстріли Іван Федоров війна в Україні Росія поранення
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
