Обстріл Запоріжжя 18 серпня — постраждало 17 людей

Російські війська 18 серпня завдали удару по Запоріжжю. З провалля, утвореного вибухом, дістали людину. Наразі відомо про 17 постраждалих.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Наслідки удару по Запоріжжі 18 серпня

Федоров розповів, що кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю збільшилась до 17 людей.

Також зайнялися магазини та зупинка, пошкоджено маршрутку, житлові будинки й цех одного із підприємств міста.

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: ЗОВА

Рятувальники і поліція дістають людину з провалля. Фото: Нацполіція

Крім того, з провалля, утвореного вибухом, поліцейські та рятувальники витягли людину з опіками. Наразі медики борються за її життя.

Нагадаємо, 18 серпня близько 09:00 у Запоріжжі пролунали потужні вибухи. Як виявилось, росіяни атакували місто балістикою.

Крім того, цієї ночі окупанти вдарили балістичними ракетами та дронами по Сумах. Рятувальники та аварійні служби ще працюють на місцях і ліквідовують наслідки.