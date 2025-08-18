Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ

У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 10:04
Обстріл Запоріжжя 18 серпня — кількість поранених зросла
Рятувальники. Фото: ДСНС

У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу у понеділок, 18 серпня. Наразі відомо, що окупанти поранили шість людей.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Російський обстріл Запоріжжя 18 серпня

Федоров зазначив, що шість людей постраждали внаслідок російської атаки. Наразі двоє поранених ушпиталені до медичних закладів міста.

Обстріл Запоріжжя 18 серпня
Рятувальник на місці російського удару. Фото: ДСНС
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 18 серпня
Ліквідація пожежі в Запоріжжі. Фото: ДСНС
Атака Росії на Запоріжжя 18 серпня
Пожежа внаслідок російського обстрілу. Фото: ДСНС

"Кількість людей, яким знадобилася допомога лікарів, збільшується", — додав очільник Запорізької ОВА.

Удар Росії по Запоріжжю 18 серпня
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Запоріжжя 18 серпня. Фото: ДСНС
null
Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти завдали два удари по Запоріжжю. Ворог запускав балістику.

Крім того, зранку загарбники атакували Харків ударними дронами типу "Герань-2". Внаслідок обстрілу загинули пʼятеро людей.

війна Запоріжжя обстріли Іван Федоров поранення
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації