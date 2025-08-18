Обстріл Запоріжжя 18 серпня — кількість поранених зросла

Рятувальники. Фото: ДСНС

У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу у понеділок, 18 серпня. Наразі відомо, що окупанти поранили шість людей.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Російський обстріл Запоріжжя 18 серпня

Федоров зазначив, що шість людей постраждали внаслідок російської атаки. Наразі двоє поранених ушпиталені до медичних закладів міста.

Рятувальник на місці російського удару. Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі в Запоріжжі. Фото: ДСНС

Пожежа внаслідок російського обстрілу. Фото: ДСНС

"Кількість людей, яким знадобилася допомога лікарів, збільшується", — додав очільник Запорізької ОВА.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Запоріжжя 18 серпня. Фото: ДСНС

Нагадаємо, російські окупанти завдали два удари по Запоріжжю. Ворог запускав балістику.

Крім того, зранку загарбники атакували Харків ударними дронами типу "Герань-2". Внаслідок обстрілу загинули пʼятеро людей.