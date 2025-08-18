Обстрел Запорожья 18 августа - количество раненых возросло

В Запорожье возросло количество раненых в результате атаки РФ
В Запорожье возросло количество раненых в результате российского обстрела в понедельник, 18 августа. Известно, что оккупанты ранили шесть человек.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
Российский обстрел Запорожья 18 августа
Федоров отметил, что шесть человек пострадали в результате российской атаки. Сейчас двое раненых госпитализированы в медицинские учреждения города.
"Количество людей, которым понадобилась помощь врачей, увеличивается", — добавил глава Запорожской ОВА.
Напомним, российские оккупанты нанесли два удара по Запорожью. Враг запускал баллистику.
Кроме того, утром захватчики атаковали Харьков ударными дронами типа "Герань-2". В результате обстрелов погибли пять человек.
