Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Запорожье возросло количество раненых в результате атаки РФ

В Запорожье возросло количество раненых в результате атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 10:04
Обстрел Запорожья 18 августа - количество раненых возросло
Спасатели. Фото: ГСЧС

В Запорожье возросло количество раненых в результате российского обстрела в понедельник, 18 августа. Известно, что оккупанты ранили шесть человек.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Российский обстрел Запорожья 18 августа

Федоров отметил, что шесть человек пострадали в результате российской атаки. Сейчас двое раненых госпитализированы в медицинские учреждения города.

Обстріл Запоріжжя 18 серпня
Спасатель на месте российского удара. Фото: ГСЧС
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 18 серпня
Ликвидация пожара в Запорожье. Фото: ГСЧС
Атака Росії на Запоріжжя 18 серпня
Пожар в результате российского обстрела. Фото: ГСЧС

"Количество людей, которым понадобилась помощь врачей, увеличивается", — добавил глава Запорожской ОВА.

Удар Росії по Запоріжжю 18 серпня
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Запорожье 18 августа. Фото: ГСЧС
null
Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты нанесли два удара по Запорожью. Враг запускал баллистику.

Кроме того, утром захватчики атаковали Харьков ударными дронами типа "Герань-2". В результате обстрелов погибли пять человек.

война Запорожье обстрелы Иван Федоров ранение
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации