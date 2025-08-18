Обстрел Запорожья 18 августа — пострадали 17 человек

Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские войска 18 августа нанесли удар по Запорожью. Из пропасти, образованной взрывом, достали человека. Сейчас известно о 17 пострадавших.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Последствия удара по Запорожью 18 августа

Федоров рассказал, что количество пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью увеличилось до 17 человек.

Также загорелись магазины и остановка, повреждены маршрутка, жилые дома и цех одного из предприятий города.

Последствия обстрела Запорожья. Фото: ЗОВА

Спасатели и полиция достают человека из пропасти. Фото: Нацполиция

Кроме того, из пропасти, образованной взрывом, полицейские и спасатели вытащили человека с ожогами. Сейчас медики борются за его жизнь.

Напомним, 18 августа около 09:00 в Запорожье прогремели мощные взрывы. Как оказалось, россияне атаковали город баллистикой.

Кроме того, этой ночью оккупанты ударили баллистическими ракетами и дронами по Сумах. Спасатели и аварийные службы еще работают на местах и ликвидируют последствия.