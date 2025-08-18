Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Атака РФ по Запорожью — из-под завалов достали человека

Атака РФ по Запорожью — из-под завалов достали человека

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 11:24
Обстрел Запорожья 18 августа — пострадали 17 человек
Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские войска 18 августа нанесли удар по Запорожью. Из пропасти, образованной взрывом, достали человека. Сейчас известно о 17 пострадавших.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Последствия удара по Запорожью 18 августа

Федоров рассказал, что количество пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью увеличилось до 17 человек.

Также загорелись магазины и остановка, повреждены маршрутка, жилые дома и цех одного из предприятий города.

Обстріл Запоріжжя 18 серпня
Последствия обстрела Запорожья. Фото: ЗОВА
Удар по Запоріжжю 18 серпня
Последствия обстрела Запорожья. Фото: ЗОВА
Атака на Запоріжжя 18 серпня
Последствия обстрела Запорожья. Фото: ЗОВА
Ракетний удар по Запоріжжю 18 серпня
Последствия обстрела Запорожья. Фото: ЗОВА
Новини Запоріжжя 18 серпня
Последствия обстрела Запорожья. Фото: ЗОВА
РФ вдарила по Запоріжжю 18 серпня
Последствия обстрела Запорожья. Фото: ЗОВА
Росіяни атакували Запоріжжя 18 серпня
Последствия обстрела Запорожья. Фото: ЗОВА
Удар по Запоріжжю 18 серпня
Спасатели и полиция достают человека из пропасти. Фото: Нацполиция

Кроме того, из пропасти, образованной взрывом, полицейские и спасатели вытащили человека с ожогами. Сейчас медики борются за его жизнь.

Напомним, 18 августа около 09:00 в Запорожье прогремели мощные взрывы. Как оказалось, россияне атаковали город баллистикой.

Кроме того, этой ночью оккупанты ударили баллистическими ракетами и дронами по Сумах. Спасатели и аварийные службы еще работают на местах и ликвидируют последствия.

Запорожье обстрелы Иван Федоров война в Украине Россия ранение
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации