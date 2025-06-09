Вибухи в Запоріжжі 9 червня — подробиці від Івана Федорова

Дим здіймається над багатоповерхівкою. Ілюстративне фото: Сумська обласна прокуратура

У Запоріжжі прогриміли вибухи ввечері в понеділок, 9 червня. Ці звуки є результатом роботи сил ППО. Наразі в області оголошено повітряну тривогу у зв'язку з атакою Росії.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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"Працює наша ППО! До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — зазначив очільник області.

Незадовго до вибухів він попереджав про повітряну тривогу в Запоріжжі.

Пізніше Федоров повідомив, що російські окупанти атакували прифронтовий населений пункт FPV-дроном.

Скриншот повідомлення Івана Федорова

Наразі повітряна тривога оголошена в кількох областях, зокрема в Запорізькій, Сумській, Донецькій. Також традиційно "червоніють" тимчасово окуповані Росією Луганщина та півострів Крим. Повітряні сили попередили про ударні безпілотники в українському повітряному просторі.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вибухи 9 червня лунали в Херсоні та Рівненській області. Росія здійснювала атаку дроном та крилатою ракетою відповідно.

Додамо, що в ніч проти 9 червня мешканці Рівненщини пережили черговий масований обстріл РФ. Постраждала людина, також зафіксовано прильоти на території регіону.