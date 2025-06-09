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Головна Армія У Запоріжжі гримлять сильні вибухи — Федоров розкрив деталі

У Запоріжжі гримлять сильні вибухи — Федоров розкрив деталі

Ua en ru
Дата публікації: 9 червня 2025 20:23
Вибухи в Запоріжжі 9 червня — подробиці від Івана Федорова
Дим здіймається над багатоповерхівкою. Ілюстративне фото: Сумська обласна прокуратура

У Запоріжжі прогриміли вибухи ввечері в понеділок, 9 червня. Ці звуки є результатом роботи сил ППО. Наразі в області оголошено повітряну тривогу у зв'язку з атакою Росії.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Вибухи в Запоріжжі 9 червня

"Працює наша ППО! До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — зазначив очільник області.

Незадовго до вибухів він попереджав про повітряну тривогу в Запоріжжі.

Пізніше Федоров повідомив, що російські окупанти атакували прифронтовий населений пункт FPV-дроном.

У Запоріжжі гримлять сильні вибухи — Федоров розкрив деталі - фото 1
Скриншот повідомлення Івана Федорова

Наразі повітряна тривога оголошена в кількох областях, зокрема в Запорізькій, Сумській, Донецькій. Також традиційно "червоніють" тимчасово окуповані Росією Луганщина та півострів Крим. Повітряні сили попередили про ударні безпілотники в українському повітряному просторі.

Атака на Україну 9 червня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вибухи 9 червня лунали в Херсоні та Рівненській області. Росія здійснювала атаку дроном та крилатою ракетою відповідно.

Додамо, що в ніч проти 9 червня мешканці Рівненщини пережили черговий масований обстріл РФ. Постраждала людина, також зафіксовано прильоти на території регіону.

вибух Запоріжжя обстріли Іван Федоров ППО атака
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
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