Вибух у Херсоні 9 червня - що відомо

Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот з відео

У Херсоні у понеділок, 9 червня, було чутно вибухи. Це пов'язано з черговою ворожою атакою на місто.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Реклама

Читайте також:

Атака на Херсон 9 червня

За даними місцевих, у місті було чутно вибухи. Як зазначив голова ОВА Олександр Прокудін, у Корабельному районі фіксували ворожий FPV-дрон.

Скриншот допису Прокудіна

Ймовірно, росіяни вчергове влаштували "полювання" на місцевих мешканців за допомогою FPV-дронів. Повітряна тривога у місті не оголошувалась.

Зазначимо, що станом на 13:40 повітряна небезпека триває у Донецькій, Луганській областях та в Криму.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, вночі ворог застосував проти України рекордну кількість повітряних цілей — 500 ракет та дронів, більшість з яких збили Сили ППО.

Так, у Києві було пошкоджено офісну будівлю, в місті лунали вибухи.