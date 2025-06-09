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Головна Армія У Херсоні пролунали вибухи

У Херсоні пролунали вибухи

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Дата публікації: 9 червня 2025 13:36
Вибух у Херсоні 9 червня - що відомо
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот з відео

У Херсоні у понеділок, 9 червня, було чутно вибухи. Це пов'язано з черговою ворожою атакою на місто.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Атака на Херсон 9 червня

За даними місцевих, у місті було чутно вибухи. Як зазначив голова ОВА Олександр Прокудін, у Корабельному районі фіксували ворожий FPV-дрон.

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Скриншот допису Прокудіна

Ймовірно, росіяни вчергове влаштували "полювання" на місцевих мешканців за допомогою FPV-дронів. Повітряна тривога у місті не оголошувалась.

Зазначимо, що станом на 13:40 повітряна небезпека триває у Донецькій, Луганській областях та в Криму.

Що відомо про вибух у Херсоні 9 червня
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, вночі ворог застосував проти України рекордну кількість повітряних цілей — 500 ракет та дронів, більшість з яких збили Сили ППО.

Так, у Києві було пошкоджено офісну будівлю, в місті лунали вибухи.

Херсон вибух обстріли війна в Україні атака
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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