ППО України відбила наймасштабнішу атаку з повітря

Боєць ЗСУ готує атаку. Фото: Командування ПС ЗСУ

У ніч проти 9 червня українські Сили протиповітряної оборони відбили масовану російську атаку, знешкодивши 479 повітряних цілей. Для атак російські війська застосували дрони та безпілотники.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

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Загалом противник випустив 499 засобів повітряного нападу. Основну масу становили ударні безпілотники типу Shahed та їхні імітатори — 479 одиниць, які запускалися з напрямків Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Окрім дронів, Росія застосувала:

чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з Тамбовської області;

десять крилатих ракет Х-101 із Саратовської області;

три крилаті ракети Х-22 з повітря над Чорним морем;

дві протирадіолокаційні ракети Х-31П;

одну крилату ракету Х-35 з території тимчасово окупованого Криму.

За попередніми даними, з 499 ворожих цілей 292 були знищені вогневими засобами, ще 187 — локаційно втрачені або подавлені засобами РЕБ. Зокрема:

277 ударних БпЛА знищено, ще 183 — втратили сигнал або були подавлені;

десять ракет Х-101 збито;

чотири ракети "Кинджал" знищено;

дві ракети Х-22 не досягли цілей;

дві ракети Х-31П ліквідовано;

одна ракета Х-35 також знищена.

Під час атаки зафіксовано влучання у 10 локаціях, ще в 17 місцях впали уламки збитих цілей.

Нагадаємо, тим часом в Росії підтверджено успішну атаку на аеродром "Саваслейка", а також дроновий удар на завод в Чебоксарах, де виготовляють антени для "Шахедів".