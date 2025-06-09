ППО України відбила наймасштабнішу атаку з повітря

РФ запустила на Україну нову рекордну кількість дронів
У ніч проти 9 червня українські Сили протиповітряної оборони відбили масовану російську атаку, знешкодивши 479 повітряних цілей. Для атак російські війська застосували дрони та безпілотники.
Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
Як ППО в Україні відбило російську атаку
Загалом противник випустив 499 засобів повітряного нападу. Основну масу становили ударні безпілотники типу Shahed та їхні імітатори — 479 одиниць, які запускалися з напрямків Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.
Окрім дронів, Росія застосувала:
- чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з Тамбовської області;
- десять крилатих ракет Х-101 із Саратовської області;
- три крилаті ракети Х-22 з повітря над Чорним морем;
- дві протирадіолокаційні ракети Х-31П;
- одну крилату ракету Х-35 з території тимчасово окупованого Криму.
За попередніми даними, з 499 ворожих цілей 292 були знищені вогневими засобами, ще 187 — локаційно втрачені або подавлені засобами РЕБ. Зокрема:
- 277 ударних БпЛА знищено, ще 183 — втратили сигнал або були подавлені;
- десять ракет Х-101 збито;
- чотири ракети "Кинджал" знищено;
- дві ракети Х-22 не досягли цілей;
- дві ракети Х-31П ліквідовано;
- одна ракета Х-35 також знищена.
Під час атаки зафіксовано влучання у 10 локаціях, ще в 17 місцях впали уламки збитих цілей.
Нагадаємо, тим часом в Росії підтверджено успішну атаку на аеродром "Саваслейка", а також дроновий удар на завод в Чебоксарах, де виготовляють антени для "Шахедів".
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