ПВО Украины отразила самую масштабную атаку с воздуха

Боец ВСУ готовит атаку. Фото: Командование ПС ВСУ

В ночь на 9 июня украинские Силы противовоздушной обороны отбили массированную российскую атаку, обезвредив 479 воздушных целей. Для атак российские войска применили дроны и беспилотники.

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

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В целом противник выпустил 499 средств воздушного нападения. Основную массу составляли ударные беспилотники типа Shahed и их имитаторы — 479 единиц, которые запускались с направлений Курск, Шаталово, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Кроме дронов, Россия применила:

четыре аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из Тамбовской области;

десять крылатых ракет Х-101 из Саратовской области;

три крылатые ракеты Х-22 с воздуха над Черным морем;

две противорадиолокационные ракеты Х-31П;

одну крылатую ракету Х-35 с территории временно оккупированного Крыма.

По предварительным данным, из 499 вражеских целей 292 были уничтожены огневыми средствами, еще 187 — локально потеряны или подавлены средствами РЭБ. В частности:

277 ударных БпЛА уничтожено, еще 183 — потеряли сигнал или были подавлены;

десять ракет Х-101 сбиты;

четыре ракеты "Кинжал" уничтожены;

две ракеты Х-22 не достигли целей;

две ракеты Х-31П ликвидированы;

одна ракета Х-35 также уничтожена.

Во время атаки зафиксировано попадание в 10 локациях, еще в 17 местах упали обломки сбитых целей.

Напомним, тем временем в России подтверждена успешная атака на аэродром "Саваслейка", а также дроновой удар на завод в Чебоксарах, где изготавливают антенны для "Шахедов".