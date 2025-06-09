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Главная Армия РФ запустила на Украину новое рекордное количество дронов

РФ запустила на Украину новое рекордное количество дронов

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Дата публикации 9 июня 2025 12:03
ПВО Украины отразила самую масштабную атаку с воздуха
Боец ВСУ готовит атаку. Фото: Командование ПС ВСУ
Ключові моменти Как ПВО в Украине отразило российскую атаку

В ночь на 9 июня украинские Силы противовоздушной обороны отбили массированную российскую атаку, обезвредив 479 воздушных целей. Для атак российские войска применили дроны и беспилотники.

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

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В целом противник выпустил 499 средств воздушного нападения. Основную массу составляли ударные беспилотники типа Shahed и их имитаторы — 479 единиц, которые запускались с направлений Курск, Шаталово, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Кроме дронов, Россия применила:

  • четыре аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из Тамбовской области;
  • десять крылатых ракет Х-101 из Саратовской области;
  • три крылатые ракеты Х-22 с воздуха над Черным морем;
  • две противорадиолокационные ракеты Х-31П;
  • одну крылатую ракету Х-35 с территории временно оккупированного Крыма.

По предварительным данным, из 499 вражеских целей 292 были уничтожены огневыми средствами, еще 187 — локально потеряны или подавлены средствами РЭБ. В частности:

  • 277 ударных БпЛА уничтожено, еще 183 — потеряли сигнал или были подавлены;
  • десять ракет Х-101 сбиты;
  • четыре ракеты "Кинжал" уничтожены;
  • две ракеты Х-22 не достигли целей;
  • две ракеты Х-31П ликвидированы;
  • одна ракета Х-35 также уничтожена.

Во время атаки зафиксировано попадание в 10 локациях, еще в 17 местах упали обломки сбитых целей.

Напомним, тем временем в России подтверждена успешная атака на аэродром "Саваслейка", а также дроновой удар на завод в Чебоксарах, где изготавливают антенны для "Шахедов".

война беспилотники ракеты дроны Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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