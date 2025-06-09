ЗСУ вразили аеродром Саваслейка в Росії

Літаки на аеродромі "Саваслейка". Фото: росЗМІ

У ніч проти 9 червня українські Сили спеціальних операцій спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по російському військовому аеродрому "Саваслейка", розташованому в Нижегородській області. Повідомляється, що знищено кілька цілей.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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В Генштабі ЗСУ зазначили, що цей об'єкт активно використовується російськими військовими для атак на Україну. Зокрема, з нього регулярно здіймаються у повітря винищувачі МіГ-31К, що є носіями гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал".

За попередніми даними, внаслідок удару було уражено щонайменше два літаки — ймовірно, МіГ-31 та один із фронтових бомбардувальників типу Су-30 або Су-34.

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі результати операції уточнюються.

Нагадаємо, у соцмережах з'явилися відео та фото, як дрони атакували завод в Чебоксарах. Там Росія виготовляла компоненти до БпЛА типу "Шахед".

Також в західних ЗМІ з'явилася інформація, як ГУР провело низку операцій для боротьби з російським військовим впливом у ПАР.