ЗСУ вразили аеродром Саваслейка в Росії

ЗСУ атакували аеродром в Росії — уражено літаки
У ніч проти 9 червня українські Сили спеціальних операцій спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по російському військовому аеродрому "Саваслейка", розташованому в Нижегородській області. Повідомляється, що знищено кілька цілей.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
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В Генштабі ЗСУ зазначили, що цей об'єкт активно використовується російськими військовими для атак на Україну. Зокрема, з нього регулярно здіймаються у повітря винищувачі МіГ-31К, що є носіями гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал".
За попередніми даними, внаслідок удару було уражено щонайменше два літаки — ймовірно, МіГ-31 та один із фронтових бомбардувальників типу Су-30 або Су-34.
Наразі результати операції уточнюються.
Нагадаємо, у соцмережах з'явилися відео та фото, як дрони атакували завод в Чебоксарах. Там Росія виготовляла компоненти до БпЛА типу "Шахед".
Також в західних ЗМІ з'явилася інформація, як ГУР провело низку операцій для боротьби з російським військовим впливом у ПАР.
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