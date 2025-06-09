У Чебоксарах безпілотники атакували завод АТ "ВНІІР-Прогрес", що виробляє системи "Комета-М"

Безпілотник атакує завод у РФ. Фото: скриншот

У понеділок, 9 червня, безпілотники вразили оборонне підприємство АТ "ВНІІР-Прогрес", що у російському місті Чебоксари. Після атаки завод тимчасово припинив роботу.

Про це повідомляють Telegram-канали.

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За даними губернатора регіону, внаслідок ранкової атаки завод припинив роботу. Місцева влада підтвердила факт влучання, а проєкт ASTRA встановив, що саме там виготовляють антену "Комета-М" — ключовий елемент російських дронів, який допомагає обходити українські засоби РЕБ.

Ці антени застосовують у дронах-камікадзе "Шахед", розвідниках "Орлан" і керованих авіабомбах ФАБ з УМПК. Ефективність системи підтверджувалась неодноразово — російська пропаганда навіть присвятила їй окремі сюжети, називаючи "антеною, яку не можна заглушити".

Однак сьогоднішній удар по "ВНІІР-Прогрес" може докорінно змінити ситуацію на полі бою. Якщо виробничі потужності знищені або серйозно пошкоджені, Росія втратить ключовий інструмент захисту своїх дронів від українських засобів РЕБ.

"Це не просто точковий удар, це — виключення цілого технологічного сегменту. Без "Комет" пташки російської армії знову почнуть падати під дією українських глушилок", — прокоментував атаку керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Telegram-канали пишуть, що зафіксовано щонайменше два влучання БпЛА АН-196 "Лютий". Орієнтовна відстань від кордону з Україною — 975 км.

Раніше внаслідок атаки безпілотників були уражені підприємства в Татарстані, Іванівській і Тульській областях.

А в Кстово Нижньогородської області невідомі безпілотники атакували промислову зону.