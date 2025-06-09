В Чебоксарах беспилотники атаковали завод АО "ВНИИР-Прогресс", производящий системы "Комета-М"

Беспилотник атакует завод в РФ. Фото: скриншот

В понедельник, 9 июня, беспилотники поразили оборонное предприятие АО "ВНИИР-Прогресс", что в российском городе Чебоксары. После атаки завод временно прекратил работу.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

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По данным губернатора региона, в результате утренней атаки завод прекратил работу. Местные власти подтвердили факт попадания, а проект ASTRA установил, что именно там изготавливают антенну "Комета-М" — ключевой элемент российских дронов, который помогает обходить украинские средства РЭБ.

Эти антенны применяют в дронах-камикадзе "Шахед", разведчиках "Орлан" и управляемых авиабомбах ФАБ с УМПК. Эффективность системы подтверждалась неоднократно - российская пропаганда даже посвятила ей отдельные сюжеты, называя "антенной, которую нельзя заглушить".

Однако сегодняшний удар по "ВНИИР-Прогресс" может в корне изменить ситуацию на поле боя. Если производственные мощности уничтожены или серьезно повреждены, Россия потеряет ключевой инструмент защиты своих дронов от украинских средств РЭБ.

"Это не просто точечный удар, это — исключение целого технологического сегмента. Без "Комет" птички российской армии снова начнут падать под действием украинских глушилок", — прокомментировал атаку руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Telegram-каналы пишут, что зафиксировано как минимум два попадания БпЛА АН-196 "Лютый". Ориентировочное расстояние от границы с Украиной — 975 км.

Ранее в результате атаки беспилотников были поражены предприятия в Татарстане, Ивановской и Тульской областях.

А в Кстово Нижегородской области неизвестные беспилотники атаковали промышленную зону.