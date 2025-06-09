ВСУ поразили аэродром Саваслейка в России

Самолеты на аэродроме "Саваслейка". Фото: росСМИ

В ночь на 9 июня украинские Силы специальных операций совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по российскому военному аэродрому "Саваслейка", расположенному в Нижегородской области. Сообщается, что уничтожено несколько целей.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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В Генштабе ВСУ отметили, что этот объект активно используется российскими военными для атак на Украину. В частности, с него регулярно поднимаются в воздух истребители МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал".

По предварительным данным, в результате удара были поражены минимум два самолета — вероятно, МиГ-31 и один из фронтовых бомбардировщиков типа Су-30 или Су-34.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас результаты операции уточняются.

Напомним, в соцсетях появились видео и фото, как дроны атаковали завод в Чебоксарах. Там Россия изготавливала компоненты к БпЛА типа "Шахед".

Также в западных СМИ появилась информация, как ГУР провело ряд операций для борьбы с российским военным влиянием в ЮАР.