ВСУ поразили аэродром Саваслейка в России

ВСУ атаковали аэродром в России — поражены самолеты
В ночь на 9 июня украинские Силы специальных операций совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по российскому военному аэродрому "Саваслейка", расположенному в Нижегородской области. Сообщается, что уничтожено несколько целей.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
ВСУ успешно атаковали аэродром, откуда Россия запускает "Кинжалы" по Украине
В Генштабе ВСУ отметили, что этот объект активно используется российскими военными для атак на Украину. В частности, с него регулярно поднимаются в воздух истребители МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал".
По предварительным данным, в результате удара были поражены минимум два самолета — вероятно, МиГ-31 и один из фронтовых бомбардировщиков типа Су-30 или Су-34.
Сейчас результаты операции уточняются.
Напомним, в соцсетях появились видео и фото, как дроны атаковали завод в Чебоксарах. Там Россия изготавливала компоненты к БпЛА типа "Шахед".
Также в западных СМИ появилась информация, как ГУР провело ряд операций для борьбы с российским военным влиянием в ЮАР.
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