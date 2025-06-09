Взрыв в Херсоне 9 июня - что известно

В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне в понедельник, 9 июня, были слышны взрывы. Это связано с очередной вражеской атакой на город.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Атака на Херсон 9 июня
По данным местных, в городе были слышны взрывы. Как отметил председатель ОВА Александр Прокудин, в Корабельном районе фиксировали вражеский FPV-дрон.
Вероятно, россияне в очередной раз устроили "охоту" на местных жителей с помощью FPV-дронов. Воздушная тревога в городе не объявлялась.
Отметим, что по состоянию на 13:40 воздушная опасность продолжается в Донецкой, Луганской областях и в Крыму.
Напомним, ночью враг применил против Украины рекордное количество воздушных целей — 500 ракет и дронов, большинство из которых сбили Силы ПВО.
Так, в Киеве было повреждено офисное здание, в городе раздавались взрывы.
Читайте Новини.LIVE!