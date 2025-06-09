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Главная Армия В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы

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Дата публикации 9 июня 2025 13:36
Взрыв в Херсоне 9 июня - что известно
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот из видео

В Херсоне в понедельник, 9 июня, были слышны взрывы. Это связано с очередной вражеской атакой на город.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Атака на Херсон 9 июня

По данным местных, в городе были слышны взрывы. Как отметил председатель ОВА Александр Прокудин, в Корабельном районе фиксировали вражеский FPV-дрон.

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Скриншот поста Прокудина

Вероятно, россияне в очередной раз устроили "охоту" на местных жителей с помощью FPV-дронов. Воздушная тревога в городе не объявлялась.

Отметим, что по состоянию на 13:40 воздушная опасность продолжается в Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

Що відомо про вибух у Херсоні 9 червня
Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, ночью враг применил против Украины рекордное количество воздушных целей — 500 ракет и дронов, большинство из которых сбили Силы ПВО.

Так, в Киеве было повреждено офисное здание, в городе раздавались взрывы.

Херсон взрыв обстрелы война в Украине атака
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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