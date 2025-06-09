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Главная Армия В Запорожье гремят сильные взрывы — Федоров раскрыл детали

В Запорожье гремят сильные взрывы — Федоров раскрыл детали

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Дата публикации 9 июня 2025 20:23
Взрывы в Запорожье 9 июня — подробности от Ивана Федорова
Дым поднимается над многоэтажкой. Иллюстративное фото: Сумская областная прокуратура

В Запорожье прогремели взрывы вечером в понедельник, 9 июня. Эти звуки являются результатом работы сил ПВО. Сейчас в области объявлена воздушная тревога в связи с атакой России.

Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

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Взрывы в Запорожье 9 июня

"Работает наша ПВО! До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — отметил глава области.

Незадолго до взрывов он предупреждал о воздушной тревоге в Запорожье.

Позже Федоров сообщил, что российские оккупанты атаковали прифронтовой населенный пункт FPV-дроном.

В Запорожье гремят сильные взрывы — Федоров раскрыл детали - фото 1
Скриншот сообщения Ивана Федорова

Сейчас воздушная тревога объявлена в нескольких областях, в частности в Запорожской, Сумской, Донецкой. Также традиционно "краснеют" временно оккупированные Россией Луганщина и полуостров Крым. Воздушные силы предупредили об ударных беспилотниках в украинском воздушном пространстве.

Атака на Україну 9 червня
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что взрывы 9 июня раздавались в Херсоне и Ровенской области. Россия осуществляла атаку дроном и крылатой ракетой соответственно.

Добавим, что в ночь на 9 июня жители Ровенской области пережили очередной массированный обстрел РФ. Пострадал человек, также зафиксированы прилеты на территории региона.

взрыв Запорожье обстрелы Иван Федоров ПВО атака
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
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