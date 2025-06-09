Вибухи на Рівненщині 9 червня — чим вдарили росіяни

Дим після вибуху. Фото ілюстративне: Reuters

Вибухи у Рівному та області зараз, 9 червня, пролунали під час повітряної тривоги. Росіяни атакують "Кинджалами".

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи на Рівненщині

Вибухи у Рівному та області жителі чули близько 09:05. По всій Україні лунає сигнал повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог станом на 09:00 9 червня. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку через зліт винищувача МіГ-31К.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", — йшлося у повідомленні.

Згодом військові уточнили, що російські ракети летять на Рівненську область.

Повідомлення Повітряних сил в Telegram

Раніше вночі 9 червня росіяни атакували Рівненську область. Тоді поранення отримала одна людина.

Нагадаємо, 8 червня російські війська здійснили 498 атак по Запорізькій області.