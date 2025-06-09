Вибухи на Рівненщині 9 червня — чим вдарили росіяни

На Рівненщині пролунали потужні вибухи
Вибухи у Рівному та області зараз, 9 червня, пролунали під час повітряної тривоги. Росіяни атакують "Кинджалами".
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибухи на Рівненщині
Вибухи у Рівному та області жителі чули близько 09:05. По всій Україні лунає сигнал повітряної тривоги.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку через зліт винищувача МіГ-31К.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", — йшлося у повідомленні.
Згодом військові уточнили, що російські ракети летять на Рівненську область.
Раніше вночі 9 червня росіяни атакували Рівненську область. Тоді поранення отримала одна людина.
Нагадаємо, 8 червня російські війська здійснили 498 атак по Запорізькій області.
Читайте Новини.LIVE!