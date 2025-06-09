Взрывы в Ровенской области 9 июня — чем ударили россияне

Дым после взрыва. Фото иллюстративное: Reuters

Взрывы в Ровно и области сейчас, 9 июня, прозвучали во время воздушной тревоги. Россияне атакуют "Кинжалами".

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы на Ровенщине

Взрывы в Ровно и области жители слышали около 09:05. По всей Украине раздается сигнал воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог по состоянию на 09:00 9 июня. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной опасности из-за взлета истребителя МиГ-31К.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", — говорилось в сообщении.

Впоследствии военные уточнили, что российские ракеты летят на Ровенскую область.

Сообщение Воздушных сил в Telegram

Ранее ночью 9 июня россияне атаковали Ровенскую область. Тогда ранения получил один человек.

Напомним, 8 июня российские войска совершили 498 атак по Запорожской области.