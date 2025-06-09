Обстріли Запорізької області — чим атакували росіяни за добу

Рятувальники працюють на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

Протягом минулої доби, 8 червня, російські війська здійснили 498 атак по Запорізькій області. Внаслідок обстрілу було поранено 23-річного чоловіка.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у Telegram.

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За словами Федорова, під удар потрапили щонайменше 14 населених пунктів у Запорізькій області. Ворог активно використовував авіацію, артилерію, реактивні системи залпового вогню та безпілотники. Найбільш інтенсивними були атаки на Гуляйполе, Малу Токмачку, Новодарівку, Лобкове, Кам’янське, Щербаки та Запоріжжя.

По кількох населених пунктах, зокрема Гуляйполю та Залізничному, росіяни завдали авіаційних ударів. Крім того, було зафіксовано 285 атак дронами різних модифікацій, переважно FPV. Ще сім разів окупанти застосували реактивні системи залпового вогню, а також здійснили майже 200 артилерійських обстрілів.

"Повідомлень про пошкодження майна не надходило", — зазначив Федоров.

Повідомлення Федорова у Telegram

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