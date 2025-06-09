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Главная Армия РФ почти 500 раз атаковала Запорожскую область — есть раненый

РФ почти 500 раз атаковала Запорожскую область — есть раненый

Ua en ru
Дата публикации 9 июня 2025 08:17
Обстрелы Запорожской области - чем атаковали россияне за сутки
Спасатели работают на месте обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС
Ключові моменти Чем атаковали россияне

За прошедшие сутки, 8 июня, российские войска совершили 498 атак по Запорожской области. В результате обстрелов был ранен 23-летний мужчина.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в Telegram.

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Чем атаковали россияне

По словам Федорова, под удар попали по меньшей мере 14 населенных пунктов в Запорожской области. Враг активно использовал авиацию, артиллерию, реактивные системы залпового огня и беспилотники. Наиболее интенсивными были атаки на Гуляйполе, Малую Токмачку, Новодаровку, Лобково, Каменское, Щербаки и Запорожье.

По нескольким населенным пунктам, в частности Гуляйполю и Железнодорожному, россияне нанесли авиационные удары. Кроме того, было зафиксировано 285 атак дронами различных модификаций, преимущественно FPV. Еще семь раз оккупанты применили реактивные системы залпового огня, а также осуществили почти 200 артиллерийских обстрелов.

"Сообщений о повреждении имущества не поступало", — отметил Федоров.

Федоров Запоріжя обстріли
Сообщение Федорова в Telegram

Ранее мы писали, что 9 июня российские оккупанты обстреляли Ровенскую область.

А в Киеве из-за дроновой атаки РФ 9 июня повреждено офисное здание.

Запорожье Запорожская область обстрелы Иван Федоров беспилотник БпЛА
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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