Що відомо про комплексну групу Генштабу, яка почала працювати у військах

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

У військах, згідно з рішенням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, розпочала роботу комплексна група Генерального штабу. Її очолює заступник Сирського Олег Апостол.

Про це в неділю, 19 січня, повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ

Що відомо про комплексну групу Генштабу

Комплексна група працює в 156-й окремій механізованій бригаді. Метою її роботи є перевірка ходу формування бригади та надання всебічної допомоги з питань організації й підготовки до бойових дій.

Наразі військова частина завершила доукомплектування особовим складом. Триває базова загальна військова підготовка за оновленою програмою, постачання озброєння та військової техніки, а також відбір персоналу на фахову підготовку.

У Генштабі зазначили, що під час перевірки виявили низку суттєвих недоліків. Аби їх усунути, головнокомандувач наказав замінити частину керівного складу бригади, перевести в частину офіцерів і сержантів, які раніше брали участь у бойових діях, підвищити якість практичних занять, а також інтенсивність і якість підготовки пілотів БпЛА та операторів РЕБ.

"Помилки, які трапилися під час формування та підготовки 155-ї бригади імені Анни Київської, враховані, вживаються заходи щодо їх недопущення у майбутньому", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, новим керівником Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного став Роман Качур. Саме за нього віддали голоси в мобільному застосунку "Армія+" найбільша кількість військовослужбовців.

Також ми повідомляли, що висококваліфікований склад Повітряних Сил ЗС України не переводитимуть у піхоту. За словами головнокомандувача Олександра Сирського, насамперед йдеться про військовослужбовців, які спеціалізуються на обслуговуванні літаків.