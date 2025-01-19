Что известно о комплексной группе Генштаба, которая начала работать в войсках

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

В войсках, согласно решению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начала работу комплексная группа Генерального штаба. Ее возглавляет заместитель Сырского Олег Апостол.

Об этом в воскресенье, 19 января, сообщили в Генштабе ВСУ.

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Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Что известно о комплексной группе Генштаба

Комплексная группа работает в 156-й отдельной механизированной бригаде. Целью ее работы является проверка хода формирования бригады и оказание всесторонней помощи по вопросам организации и подготовки к боевым действиям.

На данный момент воинская часть завершила доукомплектование личным составом. Продолжается базовая общая военная подготовка по обновленной программе, поставки вооружения и военной техники, а также отбор персонала на профессиональную подготовку.

В Генштабе отметили, что во время проверки выявили ряд существенных недостатков. Чтобы их устранить, главнокомандующий приказал заменить часть руководящего состава бригады, перевести в часть офицеров и сержантов, которые ранее участвовали в боевых действиях, повысить качество практических занятий, а также интенсивность и качество подготовки пилотов БпЛА и операторов РЭБ.

"Ошибки, которые случились во время формирования и подготовки 155-й бригады имени Анны Киевской, учтены, принимаются меры по их недопущению в будущем", — говорится в сообщении.

Напомним, новым руководителем Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного стал Роман Качур. Именно за него отдали голоса в мобильном приложении "Армия+" наибольшее количество военнослужащих.

Также мы сообщали, что высококвалифицированный состав Воздушных сил ВС Украины не будут переводить в пехоту. По словам главнокомандующего Александра Сирского, прежде всего речь идет о военнослужащих, которые специализируются на обслуживании самолетов.