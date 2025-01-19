Олександр Сирський пояснив, чи можливе переведення військовослужбовців Повітряних Сил ЗСУ в піхоту

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: armyinform.com.ua

Висококваліфікований персонал Повітряних Сил ЗС України заборонено переводити в піхоту. Йдеться про військових, які пройшли підготовку та спеціалізуються на обслуговуванні літаків.

Про це в неділю, 19 січня, в інтерв'ю Андрію Цаплієнку повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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"Це (військовослужбовці Повітряних Сил. — Ред.) спеціалісти, які мають досвід і яких фактично немає ким замінити. З іншого боку, ми маємо потребу на фронті, ми повинні підняти адекватну кількість особового складу в наших механізованих бригадах. Можливості мобілізації, на жаль, не покривають цю потребу", — зазначив Сирський.

За його словами, у ЗСУ доводиться в розумних межах зменшувати логістичний складник і частину забезпечення у війську.

"Штаби знають ці задачі. Вони провели розрахунки. Наша задача, якщо виникає якась проблема, миттєво зреагувати. Не допустити, щоб хтось із цієї категорії потрапив на фронт", — підсумував головнокомандувач.

Нагадаємо, у Повітряних Силах ЗС України заявили, що наразі триває поетапне переведення визначеної кількості особового складу в сухопутні підрозділи для посилення бригад. Попри це, переводити фахівців інженерно-авіаційної служби та інших дефіцитних спеціальностей в інші підрозділи не будуть.

Також ми повідомляли, що 17 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський узяв участь у позачерговому засіданні Ради Україна — НАТО у військовому форматі. Під час цієї зустрічі він повідомив про ситуацію на фронті.