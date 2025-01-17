Сирський обговорив подальші дії ЗСУ з колегами з НАТО

Олександр Сирський. Фото: Telegram/Олександр Сирський

Олександр Сирський взяв участь у позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО у військовому форматі. Головнокомандувач ЗСУ обговорив з колегами з країн НАТО ситуацію на фронті.

Про це Олександр Сирський повідомив в Telegram у п'ятницю, 17 січня.

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Як зазначив Головнокомандувач, під час розмови йшлося про поточну ситуацію та подальший розвиток воєнно-стратегічної обстановки у 2025 році.

"Поділився з колегами з Військового комітету НАТО баченням ймовірних планів ворога та нашими кроками з протидії їх реалізації. Детально зупинився на військовій складовій нашої стратегії. Збройні Сили України продовжать працювати над посиленням своїх ударних складових на суходолі, в повітрі, на морі, в інформаційному та кіберпросторі", — зазначив Сирський.

Повідомлення Олександра Сирського. Фото: скриншот

Він також подякував членам Альянсу за важливу політичну та військово-технічну підтримку. Сирський наголосив, що ЗСУ високо цінують допомогу НАТО.

"Ми спільно напрацювали ефективні механізми практичної співпраці, які принесуть практичні результати на полі бою", — додав Головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, Олександр Сирський обговорив ситуацію на фронті з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США генералом Чарльзом Брауном.

Протягом минулої доби на фронті сталося 141 бойове зіткнення. Одним із найгарячіших напрямків залишається Покровський. Росіяни намагаються захопити позиції ЗСУ.