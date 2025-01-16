Сирський зідзвонився з американським генералом — про що говорили

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Reuters

Головнокомандувач Збройних сил України провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США генералом Чарльзом Брауном. Обговорили ситуацію на фронті в Україні.

Про це Олександр Сирський повідомив в Telegram у четвер, 16 січня.

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Розмова Сирського з Брауном

Головнокомандувач ЗСУ перш за все висловив співчуття американському народу через втрати, які сталися через масштабні пожежі у Каліфорнії. Крім того, Сирський розповів американському колезі про ситуацію на фронті. Наразі тривають важкі бої на більшості напрямків.

"Завдяки мужності та відвазі українських військових, переважаючим силам ворога не вдалося досягти стратегічної мети на жодній з ділянок фронту. Вдячність і повага нашим воїнам за ефективну бойову роботу, яку вони ведуть під час інтенсивних боєзіткнень", — зазначив Сирський.

Повідомлення Олександра Сирського. Фото: скриншот

Він також подякував генералу Брауну за допомогу, яку надає США Україні, особливо що стосується засобів ППО, важкої техніки, артснарядів та авіаційних боєприпасів. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США запевнив у подальшій підтримці України.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступив із прощальною промовою до американського народу. Вже 20 січня його на посаді президента США офіційно замінить Дональд Трамп.

Президент України Володимир Зеленский заявив, що Україна готується до майбутньої зустрічі з новою командою Дональда Трампа. Зараз обговорюють зміст та формат переговорів, але про терміни поки що нічого не відомо.