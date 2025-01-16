Сырский созвонился с американским генералом — о чем говорили

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Reuters

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины провел телефонный разговор с Председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генералом Чарльзом Брауном. Обсудили ситуацию на фронте в Украине.

Об этом Александр Сирский сообщил в Telegram в четверг, 16 января.

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Разговор Сырского с Брауном

Главнокомандующий ВСУ прежде всего выразил соболезнования американскому народу из-за потерь, которые произошли из-за масштабных пожаров в Калифорнии. Кроме того, Сырский рассказал американскому коллеге о ситуации на фронте. Сейчас продолжаются тяжелые бои на большинстве направлений.

"Благодаря мужеству и отваге украинских военных, превосходящим силам врага не удалось достичь стратегической цели ни на одном из участков фронта. Благодарность и уважение нашим воинам за эффективную боевую работу, которую они ведут во время интенсивных боестолкновений", — отметил Сырский.

Сообщение Александра Сырского. Фото: скриншот

Он также поблагодарил генерала Брауна за помощь, которую оказывает США Украине, особенно что касается средств ПВО, тяжелой техники, артснарядов и авиационных боеприпасов. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США заверил в дальнейшей поддержке Украины.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступил с прощальной речью к американскому народу. Уже 20 января его на посту президента США официально заменит Дональд Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к предстоящей встрече с новой командой Дональда Трампа. Сейчас обсуждают содержание и формат переговоров, но о сроках пока ничего не известно.