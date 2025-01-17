Сырский обсудил дальнейшие действия ВСУ с коллегами из НАТО

Александр Сырский. Фото: Telegram/Александр Сырский

Александр Сирский принял участие во внеочередном заседании Совета Украина-НАТО в военном формате. Главнокомандующий ВСУ обсудил с коллегами из стран НАТО ситуацию на фронте.

Об этом Александр Сирский сообщил в Telegram в п'пятницу, 17 января.

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Как отметил Главнокомандующий, во время разговора речь шла о текущей ситуации и дальнейшем развитии военно-стратегической обстановки в 2025 году.

"Поделился с коллегами из Военного комитета НАТО видением вероятных планов врага и нашими шагами по противодействию их реализации. Подробно остановился на военной составляющей нашей стратегии. Вооруженные Силы Украины продолжат работать над усилением своих ударных составляющих на суше, в воздухе, на море, в информационном и киберпространстве", — отметил Сырский.

Сообщение Александра Сырского. Фото: скриншот

Он также поблагодарил членов Альянса за важную политическую и военно-техническую поддержку. Сырский подчеркнул, что ВСУ высоко ценят помощь НАТО.

"Мы совместно наработали эффективные механизмы практического сотрудничества, которые принесут практические результаты на поле боя", — добавил Главнокомандующий ВСУ.

Напомним, Александр Сырский обсудил ситуацию на фронте с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генералом Чарльзом Брауном.

За прошедшие сутки на фронте произошло 141 боевое столкновение. Одним из самых горячих направлений остается Покровское. Россияне пытаются захватить позиции ВСУ.