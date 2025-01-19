Александр Сырский объяснил, возможен ли перевод военнослужащих Воздушных Сил ВСУ в пехоту

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: armyinform.com.ua

Высококвалифицированный персонал Воздушных Сил ВС Украины запрещено переводить в пехоту. Речь идет о военных, которые прошли подготовку и специализируются на обслуживании самолетов.

Об этом в воскресенье, 19 января, в интервью Андрею Цаплиенко сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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"Это (военнослужащие Воздушных Сил. — Ред.) специалисты, которые имеют опыт и которых фактически некем заменить. С другой стороны, у нас есть нужда фронте, мы должны поднять адекватное количество личного состава в наших механизированных бригадах. Возможности мобилизации, к сожалению, не покрывают эту потребность", — отметил Сырский.

По его словам, в ВСУ приходится в разумных пределах уменьшать логистическую составляющую и часть обеспечения в войске.

"Штабы знают эти задачи. Они провели расчеты. Наша задача, если возникает какая-то проблема, мгновенно среагировать. Не допустить, чтобы кто-то из этой категории попал на фронт", — подытожил главнокомандующий.

Напомним, в Воздушных Силах ВС Украины заявили, что на данный момент продолжается поэтапный перевод определенного количества личного состава в сухопутные подразделения для усиления бригад. Несмотря на это, переводить специалистов инженерно-авиационной службы и других дефицитных специальностей в другие подразделения не будут.

Также мы сообщали, что 17 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие во внеочередном заседании Совета Украина — НАТО в военном формате. Во время этой встречи он сообщил о ситуации на фронте.