Росія збирається наростити кількість атак "Шахедами" найближчими місяцями, — ЦПД

Російський дрон "Шахед". Ілюстративне фото: depositphoto

Росія продовжує щоденні атаки дронами-камікадзе й має намір збільшити їхню кількість у найближчі місяці.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Олександр Коваленко у Telegram в п'ятницю, 28 березня.

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За словами Коваленка, Кремль прагне дискредитувати США на міжнародній арені, а також продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України.

"Зараз Росія атакує "шахедами" щодня і збирається наростити цю кількість атак в ближчі місяці. Задача Росії — дискредитація США на світовому рівні", — йдеться у повідомленні.

Керівник ЦПД додав, що Росії вихід з-під санкцій потрібен лише для додаткових інвестицій у війну.

"Фактично Путін принижує Трампа і робить це свідомо. Він б‘є по енергоінфраструктурі далі і висуває нові божевільні умови. Його пропагандисти на ефірах сміються над командою Трампа, а самого президента США називають ворогом та "балакуном". Вихід з-під санкцій РФ потрібен лише для додаткових інвестицій у війну", — підсумував Коваленко.

Повідомлення Коваленка у Telegram

Нагадаємо, у ніч проти 28 березня Росія атакувала Україну 163 безпілотниками.

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