Россия собирается нарастить количество атак "Шахедами" в ближайшие месяцы, — ЦПД

В ЦПД говорят, что РФ хочет увеличить количество атак "шахедами"
Россия продолжает ежедневные атаки дронами-камикадзе и намерена увеличить их количество в ближайшие месяцы. Кремль стремится дискредитировать США на международной арене.
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Александр Коваленко в Telegram в пятницу, 28 марта.
Россия увеличит количество атак дронами
По словам Коваленко, Кремль стремится дискредитировать США на международной арене, а также продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.
"Сейчас Россия атакует "шахедами" ежедневно и собирается нарастить это количество атак в ближайшие месяцы. Задача России — дискредитация США на мировом уровне", — говорится в сообщении.
Руководитель ЦПД добавил, что России выход из-под санкций нужен только для дополнительных инвестиций в войну.
"Фактически Путин унижает Трампа и делает это сознательно. Он бьет по энергоинфраструктуре дальше и выдвигает новые сумасшедшие условия. Его пропагандисты на эфирах смеются над командой Трампа, а самого президента США называют врагом и "болтуном". Выход из-под санкций РФ нужен только для дополнительных инвестиций в войну", — подытожил Коваленко.
Напомним, в ночь на 28 марта Россия атаковала Украину 163 беспилотниками.
Также мы писали, что Силы беспилотных систем использовали новый способ для уничтожения "шахедов".
Читайте Новини.LIVE!