Россия собирается нарастить количество атак "Шахедами" в ближайшие месяцы, — ЦПД

Российский дрон "Шахед". Иллюстративное фото: depositphoto

Россия продолжает ежедневные атаки дронами-камикадзе и намерена увеличить их количество в ближайшие месяцы. Кремль стремится дискредитировать США на международной арене.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Александр Коваленко в Telegram в пятницу, 28 марта.

Читайте также:

Россия увеличит количество атак дронами

По словам Коваленко, Кремль стремится дискредитировать США на международной арене, а также продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

"Сейчас Россия атакует "шахедами" ежедневно и собирается нарастить это количество атак в ближайшие месяцы. Задача России — дискредитация США на мировом уровне", — говорится в сообщении.

Руководитель ЦПД добавил, что России выход из-под санкций нужен только для дополнительных инвестиций в войну.

"Фактически Путин унижает Трампа и делает это сознательно. Он бьет по энергоинфраструктуре дальше и выдвигает новые сумасшедшие условия. Его пропагандисты на эфирах смеются над командой Трампа, а самого президента США называют врагом и "болтуном". Выход из-под санкций РФ нужен только для дополнительных инвестиций в войну", — подытожил Коваленко.

Сообщение Коваленко в Telegram

Напомним, в ночь на 28 марта Россия атаковала Украину 163 беспилотниками.

Также мы писали, что Силы беспилотных систем использовали новый способ для уничтожения "шахедов".