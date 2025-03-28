У нічній атаці Росії 28 березня Україна збила 89 Шахедів

Український військовослужбовць. Фото: ПС ЗСУ

У ніч проти 28 березня Росія здійснила масштабну атаку по Україні з використанням безпілотників. Починаючи з 18:00 27 березня, з території Росії та тимчасово окупованого Криму агресор випустив загалом 163 безпілотники. Це були ударні типу Shahed і безпілотники-імітатори.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Читайте також:

Що відомо про атаку Росії по Україні в ніч проти 28 березня та які наслідки

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, атака відбувалася з таких напрямків: Міллерово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також з Чауди та Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.

До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні підрозділи, системи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

Статистика збитих ворожий цілей. Фото: ПС ЗСУ

Станом на 9:00 ранку 28 березня офіційно підтверджено знищення 89 ударних БпЛА, більшість з яких були збиті на півдні, півночі та в центральних регіонах країни. Ще 51 безпілотник-імітацію було втрачено локаційно, що означає, що вони не досягли своїх цілей і не спричинили шкоди.

Однак не обійшлося без наслідків. Внаслідок атаки постраждали одразу кілька регіонів: Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська та Запорізька області. Деталі щодо руйнувань та можливих постраждалих наразі уточнюються.

Нагадаємо, російські війська застосовують нову тактику обстрілів при атаках на Одещину.

Крім того, стало відомо, що Росія використовує Херсонську область як полігон для навчання своїх операторів БпЛА.