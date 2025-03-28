В ночной атаке России 28 марта Украина сбила 89 Шахедов

Украинский военнослужащий. Фото: ПС ВСУ

В ночь на 28 марта Россия осуществила масштабную атаку по Украине с использованием беспилотников. Начиная с 18:00 27 марта, с территории России и временно оккупированного Крыма агрессор выпустил всего 163 беспилотника. Это были ударные типа Shahed и беспилотники-имитаторы.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

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По информации Воздушных сил ВСУ, атака осуществлялась с таких направлений: Миллерово, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ), а также из Чауды и Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

К отражению воздушного нападения привлекли авиацию, зенитные ракетные подразделения, системы радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Статистика сбитых вражеский целей. Фото: ВС ВСУ

По состоянию на 9:00 утра 28 марта официально подтверждено уничтожение 89 ударных БпЛА, большинство из которых были сбиты на юге, севере и в центральных регионах страны. Еще 51 беспилотник-имитация был потерян локально, что означает, что они не достигли своих целей и не нанесли ущерба.

Однако не обошлось без последствий. В результате атаки пострадали сразу несколько регионов: Харьковская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская и Запорожская области. Детали относительно разрушений и возможных пострадавших пока уточняются.

Напомним, российские войска применяют новую тактику обстрелов при атаках на Одесскую область.

Кроме того, стало известно, что Россия использует Херсонскую область как полигон для обучения своих операторов БпЛА.