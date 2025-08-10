Дрони Третьої штурмової знищили техніку окупантів на Харківщині

Удар по техніці російських окупантів. Фото: кадр з відео

Воїни з Третьої окремої штурмової бригади завдали ефектних ударів по техніці російських окупантів на рубежах Харківської області. Захисники били по противнику дронами.

Відео ударів опублікувала пресслужба Третього армійського корпусу у Telegram у неділю, 10 серпня.

Удари по техніці окупантів

"Пташки Третьої штурмової обнулили логістику ворога на рубежах Харківщини", — йдеться у повідомленні.

Воїни протаранили маршрути ВАТів, наздогнали легковушки та поцілили по російській багі.

Крім того, вдалося знищити замасковані танк та САУ, а також ворожу групу в засідці.

У Третьому армійському корпусі додали, що на відео можна побачити роботу пілотів підрозділу "FATUM" з Протитанкового бату.

