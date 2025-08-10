Дрони Третьої штурмової знищили техніку окупантів на Харківщині

У Третій штурмовій показали ефектні удари по техніці РФ — відео
Воїни з Третьої окремої штурмової бригади завдали ефектних ударів по техніці російських окупантів на рубежах Харківської області. Захисники били по противнику дронами.
Відео ударів опублікувала пресслужба Третього армійського корпусу у Telegram у неділю, 10 серпня.
Удари по техніці окупантів
"Пташки Третьої штурмової обнулили логістику ворога на рубежах Харківщини", — йдеться у повідомленні.
Воїни протаранили маршрути ВАТів, наздогнали легковушки та поцілили по російській багі.
Крім того, вдалося знищити замасковані танк та САУ, а також ворожу групу в засідці.
У Третьому армійському корпусі додали, що на відео можна побачити роботу пілотів підрозділу "FATUM" з Протитанкового бату.
Нагадаємо, українські воїни знищили міномет КНДР у Сумській області. Це вдалося зробити пілотам дронів ЗСУ з підрозділу Пентагон 225 ОШП.
Раніше захисники показали влучний удар по окупантах на мотоциклах. Вдалося ліквідувати трьох загарбників.
