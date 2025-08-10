Дроны Третьей штурмовой уничтожили технику оккупантов в Харьковской области

Удар по технике российских оккупантов. Фото: кадр из видео

Воины из Третьей отдельной штурмовой бригады нанесли эффектные удары по технике российских оккупантов на рубежах Харьковской области. Защитники били по противнику дронами.

Видео ударов опубликовала пресс-служба Третьего армейского корпуса в Telegram в воскресенье, 10 августа.

Удары по технике оккупантов

"Птички Третьей штурмовой обнулили логистику врага на рубежах Харьковщины", — говорится в сообщении.

Воины протаранили маршруты ВАТов, догнали легковушки и попали по российской баге.

Кроме того, удалось уничтожить замаскированные танк и САУ, а также вражескую группу в засаде.

В Третьем армейском корпусе добавили, что на видео можно увидеть работу пилотов подразделения "FATUM" из Противотанкового бата.

