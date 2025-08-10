Видео
Главная Армия В Третьей штурмовой показали эффектные удары по технике РФ— видео

В Третьей штурмовой показали эффектные удары по технике РФ— видео

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 17:49
Дроны Третьей штурмовой уничтожили технику оккупантов в Харьковской области
Удар по технике российских оккупантов. Фото: кадр из видео

Воины из Третьей отдельной штурмовой бригады нанесли эффектные удары по технике российских оккупантов на рубежах Харьковской области. Защитники били по противнику дронами.

Видео ударов опубликовала пресс-служба Третьего армейского корпуса в Telegram в воскресенье, 10 августа.

Читайте также:

Удары по технике оккупантов

"Птички Третьей штурмовой обнулили логистику врага на рубежах Харьковщины", — говорится в сообщении.

Воины протаранили маршруты ВАТов, догнали легковушки и попали по российской баге.

Кроме того, удалось уничтожить замаскированные танк и САУ, а также вражескую группу в засаде.

В Третьем армейском корпусе добавили, что на видео можно увидеть работу пилотов подразделения "FATUM" из Противотанкового бата.

Напомним, украинские воины уничтожили миномет КНДР в Сумской области. Это удалось сделать пилотам дронов ВСУ из подразделения Пентагон 225 ОШП.

Ранее защитники показали точный удар по оккупантам на мотоциклах. Удалось ликвидировать трех захватчиков.

война Украина военная техника оккупанты 3 ОШБр
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
