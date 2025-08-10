Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія На Сумщині ЗСУ знищили рідкісну зброю з КНДР — як це вдалось

На Сумщині ЗСУ знищили рідкісну зброю з КНДР — як це вдалось

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 04:18
Українські дроноводи знищили рідкісний міномет КНДР на Сумщині
Рідкісний знищенний міномет КНДР. Фото: Пентагон 225 ОШП

Пілоти дронів ЗСУ з підрозділу Пентагон 225 ОШП поділились кадрами дивовижної "здобичі", якою став міномет КНДР. Це рідкий "гість" на фронті та уособлює собою розширення військового партнерства між Москвою та Пхеньяном.

Як знищили міномет КНДР

У підрозділі зазначили, що за допомогою майстерності пілоту FPV-дрона на Сумщині знищили цей північнокорейський 140‑мм міномет. Ця рідкісна техніка, яку росіяни отримали з КНДР, тепер з'явиться в зведеннях втрат ворога.

Реклама
Читайте також:

"І все ж, незалежно від походження або рідкості, будь‑яка ворожа техніка перетвориться на металолом", — кажуть бійці Пентагон 225 ОШП.

Раніше повідомлялось, що українські захисники завдали удару по бойових позиціях ворога на Покровському напрямку. Пілоти взводу БпЛА атакували РСЗВ "Град".

А також ми інформували, що військові ЗСУ показали, як збивали російські дрони під час атаки на Одещину.

зброя ЗСУ КНДР Сумська область війна в Україні фронт
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації