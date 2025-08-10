Українські дроноводи знищили рідкісний міномет КНДР на Сумщині

Рідкісний знищенний міномет КНДР. Фото: Пентагон 225 ОШП

Пілоти дронів ЗСУ з підрозділу Пентагон 225 ОШП поділились кадрами дивовижної "здобичі", якою став міномет КНДР. Це рідкий "гість" на фронті та уособлює собою розширення військового партнерства між Москвою та Пхеньяном.

Як знищили міномет КНДР

У підрозділі зазначили, що за допомогою майстерності пілоту FPV-дрона на Сумщині знищили цей північнокорейський 140‑мм міномет. Ця рідкісна техніка, яку росіяни отримали з КНДР, тепер з'явиться в зведеннях втрат ворога.

Реклама

Читайте також:

"І все ж, незалежно від походження або рідкості, будь‑яка ворожа техніка перетвориться на металолом", — кажуть бійці Пентагон 225 ОШП.

Раніше повідомлялось, що українські захисники завдали удару по бойових позиціях ворога на Покровському напрямку. Пілоти взводу БпЛА атакували РСЗВ "Град".

А також ми інформували, що військові ЗСУ показали, як збивали російські дрони під час атаки на Одещину.