Украинские дроноводы уничтожили редкий миномет КНДР на Сумщине

На Сумщине ВСУ уничтожили редкое оружие из КНДР — как это удалось
Пилоты дронов ВСУ из подразделения Пентагон 225 ОШП поделились кадрами удивительной "добычи", которой стал миномет КНДР. Это редкий "гость" на фронте и олицетворяет собой расширение военного партнерства между Москвой и Пхеньяном.
Как уничтожили миномет КНДР
В подразделении отметили, что с помощью мастерства пилота FPV-дрона на Сумщине уничтожили этот северокорейский 140-мм миномет. Эта редкая техника, которую россияне получили из КНДР, теперь появится в сводках потерь врага.
"И все же, независимо от происхождения или редкости, любая вражеская техника превратится в металлолом", — говорят бойцы Пентагон 225 ОШП.
