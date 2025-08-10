Украинские дроноводы уничтожили редкий миномет КНДР на Сумщине

Редкий уничтоженный миномет КНДР. Фото: Пентагон 225 ОШП

Пилоты дронов ВСУ из подразделения Пентагон 225 ОШП поделились кадрами удивительной "добычи", которой стал миномет КНДР. Это редкий "гость" на фронте и олицетворяет собой расширение военного партнерства между Москвой и Пхеньяном.

Как уничтожили миномет КНДР

В подразделении отметили, что с помощью мастерства пилота FPV-дрона на Сумщине уничтожили этот северокорейский 140-мм миномет. Эта редкая техника, которую россияне получили из КНДР, теперь появится в сводках потерь врага.

Реклама

Читайте также:

"И все же, независимо от происхождения или редкости, любая вражеская техника превратится в металлолом", — говорят бойцы Пентагон 225 ОШП.

Ранее сообщалось, что украинские защитники нанесли удар по боевым позициям врага на Покровском направлении. Пилоты взвода БпЛА атаковали РСЗО "Град".

А также мы информировали, что военные ВСУ показали, как сбивали российские дроны во время атаки на Одесскую область.