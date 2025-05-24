Ситуація в Юнаківці — у Сумській ОВА спростували окупацію села

Українські воїни. Фото: Генштаб

Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров заявив, що ситуація на кордоні з Росією залишається контрольованою. Водночас інформація про нібито встановлення контролю окупантів над селом Юнаківка — не відповідає дійсності.

Про це Григоров повідомив у Facebook у суботу, 24 травня.

Реклама

Читайте також:

Ситуація на Сумщині

"Ворог продовжує вести війну не тільки на полі бою, а і поширюючи неправдиві повідомлення про Сумщину через пропагандистські ресурси", — йдеться у повідомленні.

Голова ОВА наголосив, що ситуація на кордоні області — контрольована. За його словами, він тримає постійну комунікацію з військовими, які тримають оборону в прикордонних районах.

Карта бойових дій DeepState

Григоров зауважив, що Сили оборони тримають рубежі й успішно відбивають атаки ворога. А інформація про нібито встановлення контролю РФ над Юнаківкою — фейк. Однак росіяни продовжують атакувати громаду керованими авіабомбами та дронами, внаслідок чого за останні кілька днів загинули двоє цивільних.

"Малими штурмовими групами противник намагається заходити на територію Сумщини на напрямках Хотінської, Юнаківської громад, але українські захисники знищують ці сили й не дозволяють ворогу просунутись углиб області", — додав Григоров.

Скриншот допису Григорова

Нагадаємо, експерт "Бюро аналізу і політики" Віктор Бобиренко в ефірі Ранок.LIVE розповів, чи можуть росіяни захопити Суми.

А РБК-Україна з посиланням на власні джерела в ЗСУ повідомило, що Росія готує наступи на двох напрямках фронту влітку.